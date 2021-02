Knapp baut aus: 500 neue Jobs in der Steiermark

350 neue Arbeitsplätze in Hart bei Graz

Aktuell gibt es keine Kurzarbeit bei Knapp. Ganz im Gegenteil: Es werden in den nächsten zwölf Monaten etwa 1000 neue Mitarbeiter gesucht, davon 350 in Hart, knapp 100 in Leoben und weitere 50 an den Standorten Dobl und Raaba-Grambach. Finanzvorstand Christian Grabner: „Wir suchen Einsteiger und Professionals, die mit uns internationale Projekte von Kanada bis Australien abwickeln.“