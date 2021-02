Illegale Protestaktion gegen Abschiebung aufgelöst

Vor dem Polizeianhaltezentrum (PAZ) an der Roßauer Lände in Wien ist es am Dienstag gegen 12 Uhr zu einer illegalen Protestaktion gegen eine geplante Abschiebefahrt gekommen. Rund 70 Aktivisten versammelten sich, ketteten sich teilweise aneinander. Es kam zu einem massiven Verkehrsstau, die Polizei musste schließlich einschreiten ...