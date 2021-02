Das Lange Warten auf Frieden am Hindukusch

„Das Problem“, so das Magazin „The Diplomat“: „Es gibt keine Einigung darüber, wie ein Frieden in Afghanistan aussehen soll.“ Die Taliban wollen einen kompletten Umbruch des politischen Systems, zurück zum islamischen Polit- und Rechtssystem. Die amtierende Regierung will am jetzigen System samt Verfassung festhalten. Für die Taliban kommt diese „Kopie des Westens“ nicht in Frage.