Shailene Woodley hat sich mit Footballstar verlobt

Wie ein Vertrauter kürzlich laut „Bang“ erklärt hatte, können es die Turteltauben kaum erwarten, vor den Traualtar zu treten: „Sie wollen, dass es bald passiert.“ Die Verlobung habe sich von Anfang an abgezeichnet: „Beide wussten früh, dass es etwas Besonderes und anderes war als das, was sie in anderen Beziehungen erlebt hatten. Es ist eine schnelle Verlobung, aber für diejenigen, die sie kennen, kam es nicht überraschend.“