Brand in Wiener Einfamilienhaus fordert Todesopfer

Ein Todesopfer hat ein Brand am Montagnachmittag in Wien-Floridsdorf gefordert. In einem Einfamilienhaus war Feuer ausgebrochen, die Bewohnerin wurde von den Einsatzkräften im Zuge des Löscheinsatzes reglos aufgefunden. Vom Rettungsdienst konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden.