Gillian Anderson spielt diese legendäre First Lady

Erste moderne First Lady

Eleanor Roosevelt gilt als die erste modern First Lady. Sie mischte sich während der Amtszeit ihres Mannes Franklin D. Roosevelt zwischen 1933 und 1945 aktiv in die US-Politik ihres Mannes ein. Sie hielt als erste First Lady überhaupt Pressekonferenzen, hatte ihre eigene wöchentliche Radio-Show und schrieb Zeitungskolumnen, in denen sie sich unter anderem für die Bürgerrechte von schwarzen Mitbürgern einsetzte.