Seefeld 2019 mit 9 ÖSV-Medaillen, aber ohne Gold

Ausgerechnet die Heim-Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld sind die ersten Nordischen Ski-Weltmeisterschaften ohne österreichische Goldmedaille seit 1997 gewesen. Die Titelserie hatte danach in Ramsau 1999 mit dem historischen Staffel-Erfolg der Langläufer um Schlussläufer Christian Hoffmann begonnen, bei den neun folgenden Titelkämpfen gab es immer ein oder zwei rot-weiß-rote Goldene, außer in Oslo 2011 - da räumten die ÖSV-Athleten gleich sieben Titel ab.