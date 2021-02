„Importfasten“ sichert Jobs und schont die Umwelt

Die Steirer älterer Generationen haben bekanntlich saisonal und regional gegessen - heutzutage ist aber alles jederzeit verfügbar. Da liegen die Ananas in den Regalen, die ersten Erdbeeren sind, buchstäblich weit hergeholt, schon zum Verkauf bereit - um die 3500 Kilometer haben jene aus Israel etwa auf dem Buckel. „Dabei wäre es so einfach“, betont Seitinger. „Bei uns in der Steiermark produzieren 60 Bauern jedes Jahr auf 155 Hektar köstliche, süße Erdbeeren. Man braucht nur ein bissl zu warten.“