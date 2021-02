Italienischer Botschafter im Kongo getötet

Der italienische Botschafter Luca Attanasio und ein Carabiniere sind am Montag bei einem Anschlag in Goma in der Demokratischen Republik Kongo getötet worden. Der Botschafter und der Militär befanden sich an Bord eines Autos in einem Konvoi der UN-Friedenstruppe (MONUSCO), der angegriffen wurde.