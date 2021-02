Millionen Kinder im Kongo von Gewalt bedroht

Dramatische Versorgungslage

Die Vertriebenen lebten in überfüllten Siedlungen, in denen es an sauberem Wasser, medizinischer Versorgung und anderen grundlegenden Dienstleistungen mangele. In den am stärksten von Gewalt betroffenen Provinzen Ituri, Nord-Kivu, Süd-Kivu und Tanganjika sind laut UNICEF mehr als acht Millionen Menschen akut von Ernährungsunsicherheit betroffen.