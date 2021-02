Wien: Panzergranate auf Polizeiinspektion gebracht

Der Fund eines 62-Jährigen in der Wohnung eines verstorbenen Verwandten hat am Sonntagnachmittag in Wien zu einer einstündigen Sperre der Polizeiinspektion Juchgasse im Bezirk Landstraße geführt. Der Mann hatte nämlich eine Panzerabwehrgranate in den Räumlichkeiten entdeckt und sie kurzerhand auf die Dienststelle gebracht.