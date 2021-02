34-Jähriger bei Brand getötet: Kühlschrank defekt

Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Brand in der Küche im Erdgeschoß des - nun einsturzgefährdeten - Wohnhauses ausgebrochen ist. „Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Brand durch einen elektro-technischen Defekt im Bereich eines Kühlschranks seinen Ausgang genommen und in weiterer Folge gelagerte Müllanhäufungen zur Entzündung gebracht hat“, so die Polizei.