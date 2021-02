„Gegen Raser hilft nur konsequentes Strafen“

Nicht sicher ist, ob er zu jener Tuning-Gruppe gehört, die sich Stunden vor dem Unfall in Bergheim treffen wollte – die Polizei wusste Bescheid und wartete bereits am Treffpunkt. Danach lieferten sich manche Lenker auch ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Exekutive – unter anderem in Eugendorf. 27 Anzeigen konnten die Beamten verteilen.