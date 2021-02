Schreitherapie im Wald endete mit Polizeieinsatz

Weil sie Schreie im Wald hörten, haben am Sonntag Spaziergänger in Bayern die Polizei verständigt. Doch bei dem darauffolgenden Einsatz in Oberstdorf im Allgäu stellte sich heraus, dass kein Notfall vorlag. Nach einer großen Suche mitsamt Polizei-Helikopter wurden die Beamten schließlich fündig - und förderten eine Gruppe zutage, die eine „Schreitherapie“ durchführte ...