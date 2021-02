Trumps Schwiegertochter: „Noch nicht vorbei“

„Er hat uns gesagt, dranzubleiben und dass dies nicht vorbei ist für ihn. Und er hat angedeutet, dass er wahrscheinlich daran interessiert wäre, 2024 wieder anzutreten“, sagte Lara Trump am Samstag dem Fernsehsender Fox News. Trump sei der Anführer der Republikanischen Partei und derjenige, an den sich alle wenden würden, um Unterstützung für die Kongresswahlen 2022 oder darüber hinaus zu bekommen, so die Schwiegertochter des Ex-Präsidenten.