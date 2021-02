Auch zweites Impeachment gegen Trump gescheitert

Verfahren in Rekordzeit abgeschlossen

Geführt wurde das Impeachment-Verfahren seit Dienstag im Senat. Die Kongresskammer nahm dabei die Rolle eines Gerichts ein. Obwohl auch viele Republikaner Trump für seine Rolle bei den Ereignissen am 6. Jänner kritisierten, schien eine Verurteilung von Anfang an unwahrscheinlich. Dafür hätten sich den 50 Demokraten 17 Republikaner anschließen müssen. Wohl auch wegen der geringen Erfolgsaussicht auf eine Verurteilung Trumps hatte der Senat das Verfahren in Rekordzeit abgeschlossen und auf die Anhörung von Zeugen und zusätzliche Beweise verzichtet.