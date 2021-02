Statt Handy: Hinteregger feiert mit Kiste Bier

Zur Vorgeschichte: Vor wenigen Tagen beschwerte sich Hinteregger über die Situation in der Kabine nach den Spielen. „Jeder sitzt nach dem Spiel mit dem Handy da. Mir wäre es lieber, wenn eine Kiste Bier in der Mitte steht und wir setzen uns alle in den Pool, trinken gemütlich ein Bier und quatschen über das Spiel. Das hat sich geändert“, so der ÖFB-Verteidiger gegenüber Sky.