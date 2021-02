Motorrad schlitterte gegen Fußgänger und Hund!

Zeugenaufruf nach einem schweren Unfall heute in Graz! Ein Motorradlenker war am Nachmittag auf dem Griesplatz in Graz zu Sturz gekommen, das Zweirad schlitterte die Straße entlang und traf mit voller Wucht einen Fußgänger! Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt, sein Hund, mit dem er spazieren gegangen war, lief in Panik davon und wurde bislang nicht gefunden. Auch der Motorradfahrer wurde verletzt. Hinweise bitte an die Polizei!