Streit um Standort der neuen Proberäume

Kulturinitiativen und die Bürgerliste schäumen. Von „Proberäumen in der Pampa“, einem „menschenleeren Gewerbegebiet“ und einer „Mini-Lösung“ ist die Rede. „Stimmt nicht“, kontert Auinger, das Areal grenze an Wohnblöcke und erfülle zu 99 Prozent, was gebraucht werde. Nach Zustimmung durch den Gestaltungsbeirat werde er den entsprechenden Amtsbericht vorlegen.