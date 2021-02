Post-Covid-Syndrom: Viele Erkrankte brauchen Reha

Hat man erst einmal eine schwere Covid-19-Erkrankung samt intensivmedizinischer Behandlung hinter sich, ist der Genesungsprozess jedoch häufig noch lange nicht zu Ende. „Wir sehen einen steigenden Bedarf an einer stationären Nachsorge für Covid-Patienten nach der Intensivbehandlung“, so der Intensivmediziner Manfred Greher, Sprecher der Wiener Ordensspitäler. Die Betroffenen befinden sich demnach in einem derart geschwächten Gesamtzustand, dass für sie eine unmittelbare Rückkehr in das Alltagsleben unmöglich ist.