Alexis Pinturault: Red Bull verleiht ihm Flügel

Das Erfolgsgeheimnis von Pinturault: Sponsor Red Bull ermöglichte es ihm zwischen den WM-Rennen immer wieder mit dem Helikopter nach Hause zur Familie geflogen zu werden. „Ja das war sehr wichtig für mich“, so Pinturault. „Ich konnte damit ein immer wieder ein bisschen Zeit daheim verbringen, anstatt mit all den anderen im Hotel zu sein. So konnte ich mich Ausruhen und auch ein wenig trainieren.“ Bis dato mit Erfolg ...