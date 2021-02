Ski-WM: Riesentorlauf der Herren ab 10 Uhr LIVE

Sehr wohl in der Außenseiterrolle sieht sich Schwarz. „Die Riesentorlauf-Ergebnisse haben jetzt noch nicht so für mich gesprochen in der Saison. Aber natürlich will ich da auch mein Bestes abrufen. Der volle Fokus ist aber natürlich auf dem Slalom am Sonntag“, sagte der Kärntner, der vom Sölden-Aufakt abgesehen nie schlechter als 22. im Weltcup war, jedoch auch nie besser als 12. zuletzt in Adelboden. „Ich will so ins Rennen gehen, wie ich am Montag in die Kombi gegangen bin. Ohne Druck, mit Freude skifahren, befreit skifahren.“