Haalands Ausstiegsklausel viel höher als erwartet?

Bärenstarke Bilanz

Mit acht Toren und gerade einmal 20 Jahren übernahm das Ausnahmetalent die Führung in der aktuellen Champions-League-Schützenliste. Die 18 Treffer in seinen ersten 13 Königsklassen-Partien sind unerreicht. In der Königsklasse trifft er durchschnittlich alle 55 Minuten, selbst Lionel Messi (103 Minuten) kommt nicht an diesen Wert heran.