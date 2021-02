LIVE ab 21 Uhr: Dortmund muss beim FC Sevilla ran!

Die Trainerfrage ab Sommer ist geklärt, die Erfolgsstraße wird gesucht: Borussia Dortmund versucht im Champions-League-Achtelfinale beim FC Sevilla eine aktuell durchwachsene Saison in eine positive Richtung zu bringen. Da der BVB national schwächelt, sind die Spanier in der Favoritenrolle. Für Edin Terzic ist es zwei Tage nachdem bekannt wurde, dass ihn Marco Rose nach der Saison beerbt, die Premiere als Coach in der „Königsklasse“. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!