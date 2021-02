Ab Montag: Tiroler Schüler dürfen über Grenze

625 Tiroler Schüler besuchen laut ORF Tirol eine Schule in Salzburg. 170 Schüler aus Salzburg besuchen wiederum eine Schule in Tirol. Ihnen allen war eine Teilnahme am Präsenzunterricht seit Montag nicht möglich. Betroffen sind auch Schüler, die im Tiroler Lechtal wohnen und in Vorarlberg in die Schule gehen.