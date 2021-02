700.000 Kinder machen ihre Umwelt lebenswerter

Roots & Shoots (Wurzeln & Sprösslinge) entstand vor 30 Jahren auf Jane Goodalls Veranda in Tansania. Eine Gruppe aus zwölf Highschool-Schülern sprach vom Gefühl der Machtlosigkeit, das sie bei all den Problemen um sich herum verspürten. Goodall ermutigte die Jugendlichen, sich für das einzusetzen, was ihnen besonders am Herzen liegt. Selbst die mächtigsten Bäume des Regenwalds, so die Umweltaktivistin, hätten einmal als zarte Wurzeln und Sprösslinge begonnen.