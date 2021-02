Polizei jagt die Kupferdiebe

Der Bereich war lediglich mit einem unversperrten Baustellenzaun gesichert. Die Täter haben im Installationsschacht das Kabel abmontiert und dürften es mit einem Winkelschleifer in Stücke geteilt und abtransportiert haben. Knapp eine Woche zuvor wurden aus einer versperrten Lagerhalle im rund 25 Kilometer entfernten Irnfritz etwa 1000 Kilo Kupfer gestohlen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus. Ob auch die Buntmetalldiebstähle in Pöchlarn Ende des vergangenen Jahres auf das Konto dieser Unbekannten geht, ist unklar. Dort waren auf einer ÖBB-Baustelle Kupferdraht in großen Mengen mitgenommen worden.