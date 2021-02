Grünes Misstrauen | Goldene Emotionen

Keine Mehrheit für den Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel, weil die Grünen in Koalitionstreue so wie die türkisen Parteifreunde des in die Fänge der Justiz geratenen Ministers gegen seine Ablöse stimmten. Aber auch wenn sie gegen das Misstrauen votierten, ist das Misstrauen der Grünen gegenüber Blümel spürbar, ja greifbar. Ganz besonders bei der Parlaments-Sondersitzung am Dienstag, wo Sigrid Maurer, die Klubobfrau der Grünen, ordentlich Öl ins Feuer goss. Aber auch der Auftritt des Grünen Vizekanzlers am Abend davor in der ZiB2 war kein Vertrauensbeweis des Koalitionspartners gegenüber dem Finanzminister. Wobei „Krone“-Postler Michael Jeannée diesen Auftritt in unserer heutigen Ausgabe kritisch beleuchtet. „Da saß ein stammelndes, ein stotterndes Häufchen Politelend im ORF-Studio, das einem fast leidtun konnte“, schreibt Jeannée, der beim Interview Koglers auch „viele Ähhhs und rollende Augen und Herumgedruckse und Geschwafel vom grünen Klub, und man werde sehen“, vernahm. Und deshalb zum Schluss kommt: „Hochqualifizierte innenpolitische Journalisten behaupten, Kanzler Kurz hätte die Grünen voll im Griff. Wovon ich als Polit-Laie nicht überzeugt war. Aber nach der ,Vorstellung´ Werner Koglers bin ich es.“ Klingt sehr hart. Wird aber von nicht wenigen geteilt.