Leichtfried: „Lame Duck“ Blümel muss zurücktreten

Als „Lame Duck“ - also als „lahme Ente“ - wird etwa ein abgewählter Politiker bezeichnet, der bis zur Übergabe an seinen Nachfolger im Amt bleibt, jedoch nur noch wenig Gestaltungsspielraum hat. Blümel sei eine solche, weil er zwar als Finanzminister „eine zentrale Person in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“, nun aber mit seiner eigenen juristischen Verteidigung vollends beschäftigt sei, so Leichtfried am Dienstag.