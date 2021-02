16-Jährige nach Drohung festgenommen

Am gleichen Tag wurde die Polizei zu einer Streitigkeit in Wals gerufen. Eine 40-jährige Rumänin und ein 54-jähriger Türke hatten sich wegen Geldschulden gestritten. Während der Amtshandlung beschuldigte die Frau den Mann Cannabis in seiner Jacke zu haben. Die Polizei konnte eine geringe Menge Cannabis sicherstellen. Weil der Betroffene anschließend immer aggressiver wurde, musste er schließlich festgenommen werden. Nach Abschluss der Erhebungen wurde der 54-Jährige aufgrund mehrerer Delikte angezeigt.