Vorm Bullen-Duell das Siegen verlernt

Die erste Heim-Pleite in der Saison war der (vorläufige) Negativ-Höhepunkt fürs „gelbe U-Boot“, das den Tauchgang schon Anfang Jänner eingeleitet hatte. Seither hat die Mannschaft von Star-Trainer Emery in fünf Liga Partien (vier Remis, eine Niederlage) nicht ein Mal gewinnen können. Zudem ist in der Copa del Rey gegen Mittelständler Levante im Viertelfinale das Aus gekommen: Villarreal hat vorm K. o.-Runden-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag in Salzburg das Siegen verlernt.