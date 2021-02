Das lange Warten nimmt kein Ende

Die Stimmung im Lager der Vereine im Salzburger Unterhaus ist am Tiefpunkt angekommen. Noch immer weiß kein Klub, wann es wieder losgehen kann. Dass das Frühjahr zu Ende gespielt wird, ist mittlerweile fast ausgeschlossen. Die Verantwortlichen müssen eigentlich schon an der Kaderzusammenstellung für nächstes Jahr arbeiten, haben aber auch hinsichtlich der kommenden Saison keine Planungssicherheit. Alles andere als eine leichte Aufgabe in diesen ohnehin aus amateursportlicher Sicht schon extrem tristen Zeiten.