Pflicht-Kurse: „Rechtlich gar nicht möglich“

Aufhorchen ließ Wiederkehr im „Krone“-Interview, als er die sommerlichen Pflicht-Kurse ins Spiel brachte. Auf diese Weise sollten Schüler mit Defiziten den Stoff wieder aufholen können. Lehrer sollten dafür extra bezahlt werden – über Überstunden. Gegebenenfalls sollten auch Lehramtsstudenten zum Einsatz kommen. Was in der Theorie einfach klingt, droht in der Praxis zu scheitern.