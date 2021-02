St. Georgen: Ort voller Obst und viel Geschichte

Die Pfarrkirche des Ortes, welche dem Heiligen Georg geweiht ist, wurde 1184 erstmals urkundlich erwähnt. Funde aus der Bronzezeit deuten auf eine frühe Besiedelung hin. Einen ganz besonderen Kraftort bietet der antike Steinbruch „Spitzelofen“ am oberen Steinberg auf 900 Metern Seehöhe. Der atemberaubende Marmorsteinbruch soll bis zum 4. Jahrhundert in römischem Besitz gewesen sein. Im Volkssagenkreis bringt man den Steinbruch mit einem Schatz in Verbindung.