Impf-Ansturm und Test-Routine

Neue Covid-Teststation nun im Kongresshaus

Am Montag wurden die Teststationen in der Landeshauptstadt erweitert. Nun ist ein Covid-Schnelltest nach Voranmeldung auch wieder im Kongresshaus möglich. „Es waren am Montag noch genug Termine frei. Wir haben gemerkt, dass sich die Anmeldung auf das Messezentrum und das Kongresshaus aufgeteilt haben“, sagt Thanner. Vergangene Woche ließen sich in der Stadt Salzburg 22.840 Menschen testen.