Hündin „Lexy“ starb qualvollen Gift-Tod

„Ich will schwarz auf weiß geklärt wissen, an welchem Gift unsere Lexy gestorben ist, da geb’ ich keine Ruhe“, sagt Patrick Huber, der nach dem Tod seines vierbeinigen Lieblings eine Obduktion in Auftrag gegeben hat. Das Ergebnis steht noch aus – vermutet wurde ein stark wirkendes Nervengift.

„Das wäre sicherlich plausibel, nachdem die Hündin doch so schnell gestorben ist“, sagt Hans Berger, Tierarzt in Mauerkirchen.