Wuhan-Ausbruch Ende 2019 größer als vermutet

WHO geht von vielen unentdeckten Fällen aus

Das Team habe 174 Erkrankungsfälle vom Dezember 2019 in und rund um Wuhan untersuchen dürfen. 100 davon seien durch Labortests bestätigt worden, 74 durch die klinische Diagnose der Symptome der Patienten. Diese Anzahl an Fällen, die vermutlich einen schweren Verlauf gehabt hatten und deswegen auch Ärzten aufgefallen waren, lasse darauf schließen, dass in Wirklichkeit bereits mehr als 1000 Menschen in Wuhan infiziert waren. „Wir wissen, dass etwa 15 Prozent der Infizierten einen schweren Verlauf haben, die überwiegende Mehrheit sind leichte Fälle“, so Embarek.