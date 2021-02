Dieser GAK-Sieg war für den Sportchef

Der „rote Befreiungsschlag“ gelang dann Marco Gantschnig in Minute 83: Nach einer Standardsituation schoss er zum 1:0-Sieg ein. Dann war noch etwas Zittern angesagt, denn in der Nachspielzeit musste Nicht ein weiteres Mal in höchster Not retten, als Jurdik alleine vor ihm auftauchte. „Nach so einer Woche zählen nur die drei Punkte, weniger die Leistung“, meinte Trainer Gernot Plassnegger nach dem Spiel trocken. Denn am Dienstag brach ja Sportchef Alfred Gert mit einem Herzinfarkt zusammen, liegt seither im künstlichen Koma. Die Mannschaft gedachte ihm vor dem Spiel mit einem Spruchband, auf dem „Wir alle für Alfred“ zu lesen war.