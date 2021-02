GAK mit Spruchband am Feld: „Wir alle für Alfred“

Alle Akteure waren bis ins Mark erschüttert. „Da denkt man einfach an nichts anderes mehr, so ehrlich muss man sein. Keines unserer Trainings war ’normal’ wie sonst“, kann es Plassnegger noch nicht glauben. „Wir haben gewusst, dass wir am Wochenende ein Spiel gegen den FAC haben. Da gehen wir rein und wollen eine gute Leistung bringen. Auch für Alfred.“ Die Spieler werden heute deswegen mit einem Spruchband aufs Feld gehen - gepaart mit hoffnungsvollen Wünschen für den Sportchef und seine Angehörigen um Frau Barbara. „Wir alle für Alfred.“