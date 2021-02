Pläne für neuen Schlachthof sind vom Tisch

Was die Zukunft des Schlachtbetriebs angeht, sind die Pläne wesentlich konkreter. „Wir haben eine fachliche Expertise erstellen lassen und festgestellt, dass es nicht möglich ist, einen reinen Schlachtbetrieb zu führen", erklärt Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger. Auch ein Neubau auf der grünen Wiese sei keine Option. Lange Zeit war ein landeseigenes Grundstück in Koblach in direkter Nachbarschaft zur Tierkörperverwertung im Gespräch. „Wettbewerbsrechtlich ist es nicht möglich, dass das Land dort mit Steuergeldern einen Schlachthof baut und dann einem Betreiber zur Verfügung stellt. Das verstößt gegen das Gleichheitsprinzip", meint Moosbrugger.