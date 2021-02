13 Menschen tot in irakischer Höhle aufgefunden

„Ich wünschte, wir hätten unsere 13 Bürger sicher dort rausbringen können“, so Verteidigungsminister Hulusi Akar am Sonntag. Man habe die Entführung aus Sicherheitsgründen zuvor nicht bekannt gegeben. Die Opfer seien unbewaffnet gewesen. Zwei gefasste PKK-Kämpfer hätten ausgesagt, die Gefangenen seien kurz vor Beginn der Operation in dem Gebiet exekutiert worden.