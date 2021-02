Kaum Handhabe:Kalter Kampf gegen illegale Skitrips

Nach den „Krone“-Berichten rund um illegale Skiurlaube via Airbnb „verschärften“ die Behörden ihre Gangart: Allein am Samstag führten die Beamten 94 Überprüfungen bei einer Schwerpunktkontrolle durch. Nur: Verstöße wegen verbotener Skiurlaube in Zweitwohnsitzen und Airbnb habe man nicht festgestellt.