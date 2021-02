Unsicherheit um Salzburger Impf-Lieferungen

Für die nächsten drei Wochen sind je drei Lieferungen von den Impfstoff-Herstellern Pfizer und AstraZeneca geplant. So sollen vom Pfizer-Vakzin in Summe 17.496 Dosen geliefert werden und vom AstraZeneca-Impfstoff insgesamt 19.300. In Summe wären das 36.796 Dosen bis Anfang März. Diese Mengen sind laut dem Land aber nicht in Stein gemeißelt, der Impfstoff kommt mittels LKW nach Salzburg. Übrigens: In 285 Salzburger Arztpraxen kann man sich zukünftig gegen Corona impfen lassen. Recht viele Ärzte haben sich bei der Ärztekammer dafür registrieren lassen. „Von den 243 Allgemeinmedizinern mit Kassenvertrag haben sich 206 gemeldet“, sagt eine Sprecherin der Salzburger Ärztekammer.