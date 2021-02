Günther Mayr: Das macht er, wenn Corona vorbei ist

Bei Ihrem Dauereinsatz müssen Sie sicher oft ausblasen und durchatmen.

Absolut, immer nach den ZIB-Auftritten ist es so, dass ich erstens zu Fuß zur U-Bahn gehe, um Luft zu schnappen und Adrenalin loszuwerden. Und zu Hause ist es dann schon nett, wenn ich gleich spielen kann. Ich wohne so, dass ich auch später am Abend spielen kann, ohne dass ich wen störe.