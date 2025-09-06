Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufbahrung in Mailand

Lange Menschenschlangen am Sarg von Giorgio Armani

Society International
06.09.2025 13:23
Seine letzte Reise beginnt: In Mailand wurde der Sarg von Giorgio Armani aufgebahrt und für ...
Seine letzte Reise beginnt: In Mailand wurde der Sarg von Giorgio Armani aufgebahrt und für wichtige Wegbegleiter geöffnet, um ihm die Ehre zu erweisen.(Bild: AP/Antonio Calanni)

Italien nimmt Abschied von seinem bekanntesten Modemacher Giorgio Armani. Vor der Zentrale des Armani-Konzerns in Mailand stellten sich am Samstag Hunderte Menschen in einer langen Schlange an, um zum Sarg des im Alter von 91 Jahren gestorbenen Designers zu kommen. Der Sarg steht im Teatro Armani, wo in den vergangenen Jahren seine großen Modeschauen stattfanden.

0 Kommentare

Der Modeschöpfer wohnte nur einige Häuser weiter, in einer der elegantesten Straßen der Millionenstadt im Norden Italiens.

Der Sarg wurde in der Früh mit einem Leichenwagen in das Gebäude gebracht. Aus der wartenden Menge gab es viel Applaus. Bis Sonntagabend ist Gelegenheit, Abschied zu nehmen.

(Bild: EPA/MOURAD BALTI TOUATI)
(Bild: EPA/MOURAD BALTI TOUATI)
(Bild: EPA/MOURAD BALTI TOUATI)
(Bild: EPA/MOURAD BALTI TOUATI)
(Bild: AP/Antonio Calanni)

Beisetzung am Montag
Die Beisetzung soll am Montag im kleinen Kreis stattfinden. Armani starb am Donnerstag, nachdem ihm die Gesundheit bereits seit einigen Monaten zu schaffen gemacht hatte. Im Juni und Juli hatte er bereits die Teilnahme an seinen Modeschauen absagen müssen.

Giorgio Armani und Sophia Loren – der Designer hinterlässt ein enormes Erbe und wie jetzt ...
Giorgio Armani und Sophia Loren – der Designer hinterlässt ein enormes Erbe und wie jetzt bekannt wurde auch einen Herzensort.(Bild: AP/Luca Bruno)

Sarg in abgedunkeltem Raum
Der Saal, in dem der Sarg steht, ist abgedunkelt. Erleuchtet wird er von mehreren Hundert Papierlaternen. Auf einer großen Leinwand ist neben einem großen Foto, das Armani am Ende einer Modeschau zeigt, in italienischer Sprache zu lesen: „Das Vermächtnis, das ich hinterlassen möchte, besteht aus Engagement, Respekt und Aufmerksamkeit für Menschen und die Realität. Damit beginnt alles.“ Auf dem Sarg liegt ein Strauß weißer Rosen.

(Bild: EPA/MOURAD BALTI TOUATI)

Armani gehörte jahrzehntelang zu den wichtigsten Modemachern der Welt. Nach den ersten Jahren, in denen er für andere Häuser arbeitete, gründete er Mitte der 70er-Jahre mit seinem Partner Sergio Galeotti die Giorgio Armani SpA. Das war die Keimzelle eines Konzerns, der heute viele Milliarden wert ist.

Lesen Sie auch:
Giorgio Armani und Sophia Loren – der Designer hinterlässt ein enormes Erbe und wie jetzt ...
Sein Herz wollte es so
Dafür gab Armani Tage vor Tod 12 Millionen € aus
05.09.2025
Fragen nach dem Tod
Wie geht es mit Giorgio Armanis Imperium weiter?
05.09.2025
Hollywood in Trauer
Stars weinen um Armani: „Welt verliert Giganten“
05.09.2025

Das Geld kam anfangs durch Mode herein, dann auch durch Accessoires, Parfüms und Hotels. Nach Galeottis frühem Tod 1985 gehörte das Unternehmen Armani allein.

Testament soll in nächsten Tagen eröffnet werden
Wie es mit dem Konzern weitergeht, ist noch nicht bekannt. Der Modemacher soll aber Pläne für seine Nachfolge hinterlassen haben. Nach italienischen Medienberichten soll in den Tagen nach der Beerdigung sein Testament eröffnet werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Giorgio Armani
Sarg
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
175.771 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Wirtschaft
Kultmarke kehrt nach Insolvenz jetzt zurück
116.004 mal gelesen
Kaum ein Haushalt, in dem sich die bunten Dosen von Tupperware nicht in den Küchenladen ...
Ausland
Stadtbahn-Unfall in Lissabon: „Wie im Horrorfilm“
115.830 mal gelesen
Das Seilbahn-Unglück in Lissabon forderte 17 Todesopfer.
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1463 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
906 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Ausland
Ukraine-Angriffe auf neue Heimat von Kneissl
805 mal kommentiert
Die Raffinerie in Rjasan gerät immer wieder ins Visier. Kneissl blieb trotzdem.
Mehr Society International
Aufbahrung in Mailand
Lange Menschenschlangen am Sarg von Giorgio Armani
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Sein Herz wollte es so
Dafür gab Armani Tage vor Tod 12 Millionen € aus
Fragen nach dem Tod
Wie geht es mit Giorgio Armanis Imperium weiter?
Bewegende Worte
Charlene trauert mit persönlicher Botschaft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf