1:3! Erneut herber Rückschlag für Liverpool

Die Krise beim englischen Fußballmeister Liverpool hat sich mit der nächsten Niederlage in der Premier League verschärft. Bei Leicester City verspielten die Reds am Samstag eine Führung und unterlagen am Ende mit 1:3 (0:0). Es war bereits der dritte Liga-Nuller in Serie für Liverpool und ein herber Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Plätze.