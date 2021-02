Kritik am Vorgehen der Korruptionsjäger wächst

Hausdurchsuchung schon am 23. Dezember genehmigt

Das Argument des „medialen Drucks“ erscheint aufgrund der schon am 23. Dezember - also vor sechs Wochen (!) - genehmigten Hausdurchsuchung seltsam. Genauso wie die Dringlichkeit dafür durch ein „Kurz-Treffen“, die aber offenbar auf einer Namensverwechslung mit der Schwiegertochter Grafs (damalige Aufsichtsrätin) im Kalender des Novomatic-Milliardärs fußt.