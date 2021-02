Novomatic: Aufreger in Grün und Rot gefärbt

Es handelt sich dabei um jenen Komplex, der nun mit Blümel in Zusammenhang gebracht wird. Novomatic hatte Steuerprobleme in Italien, soll Blümel gebeten haben, über den damaligen Außenminister Sebastian Kurz ein gutes Wort in Rom einzulegen. Dies wird bestritten, ebenso wie Spenden im Gegenzug für die ÖVP. Gusenbauer ist laut SMS-Verkehr direkt eingeschalten gewesen. In Mail heißt es: „Sehr geehrter Herr Dr. Gusenbauer, anbei die Sachverhaltsdarstellung bezgl. der heute mit Hrn. Neumann besprochenen Steuerthematik in Italien. Wir prüfen gerade ob hier besser auf politischer oder Beamten-Ebene angesetzt werden kann. (...)“ Alfred Gusenbauer auf „Krone-Anfrage“: „Ich habe in keiner Causa für die Novomatic in Italien interveniert.“