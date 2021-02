Valentinstag: Hochsaison für heimische Floristen

Mit Abstand das beliebteste Geschenk am Valentinstag sind natürlich Blumen. So ist der 14. Februar auch heuer für Floristen und Gärtner der stärkste Geschäftstag im Jahr. Wir haben die Hoffnung, dass es auch heuer wieder ein guter Tag für die Branche wird. Der Appell an die Kunden lautet: Feiern Sie die Liebe!“, so Harald Dörfler, der WK-Landesinnungsgeschäftsführer der Gärtner und Floristen.