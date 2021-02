Anschober: „Zutrittstest für Seilbahnen verankern“

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte am Freitag am Rande eines Pressegesprächs in Wien ein „massives Intensivieren der Kontrolltätigkeit“ in den Tiroler Bezirken an, in denen die südafrikanische Virus-Mutation nachgewiesen wurde. In diesem Zusammenhang erwähnte Anschober speziell „das Umgehen der Zweitwohnsitz-Regelung“, dem bereits in mehreren Bundesländern von den Behörden nachgegangen wird.